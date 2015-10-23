Объявлен победитель конкурса на застройку участка Софийской набережной

В Москве выбрали архитектурное бюро для застройки Софийской набережной

Победителем конкурса на застройку участка Софийской набережной стало российское архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects. Результаты были объявлены сегодня на пресс-конференции в Москве.

Второе место занял консорциум Miralles Tagliabue EMBT (Испания), третье – Steven Holl Architects (США).

По словам руководителя бюро Sergey Skuratov Architects Сергея Скуратова, главная идея проекта заключается в том, чтобы связать Лаврушинский переулок с Москвой-рекой и открыть вид на Водовзводную башню. Согласно задумке, общественное пространство будет двухуровневым, что, по мнению архитекторов, привлечет как жителей города, так и туристов.

Проект победителя. Иллюстрация предоставлена организаторами конкурса

Существующую застройку планируется интегрировать в проект. "Мне казалось важным проявить историческую деликатность", – сказал Скуратов, подчеркнув, что все исторические стандарты будут соблюдены.

Напомним, конкурс на архитектурную концепцию застройки участка площадью три гектара, который располагается в пределах Софийской набережной, Болотной площади, Большого каменного моста и Фалеевского переулка, стартовал 22 июня текущего года.

Для участия в конкурсе 197 компаний из 14 стран сформировали международные консорциумы – всего было подано 68 заявок, среди них 25 российских команд, восемь заявок от американских архитекторов, а также бюро из Великобритании, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Китая, Нидерландов, Сербии, Турции, Кореи и Колумбии.

В финал конкурса вышли шесть консорциумов:

Steven Holl Architects (США);

Sergey Skuratov Architects (Россия);

NPS Tchoban Voss (Германия);

MLA+ (Нидерланды);

Miralles Tagliabue EMBT (Испания);

Cino Zucchi Architect (Италия).

Проект победителя. Иллюстрация предоставлена организаторами конкурса

Конкурс организован Институтом Генплана Москвы по заказу компании Capital Group, которая приобрела право застройки участка на Софийской набережной в марте.

Напротив Кремля планируется построить малоэтажный многофункциональный комплекс общей площадью около 37 тысяч квадратных метров с гостиничными номерами, жильем и офисами под представительства российских и международных компаний. Высота зданий не превысит 17 метров, что соответствует регламенту застройки охранной зоны Московского Кремля, в которую входит эта территория.

Кроме того, должен быть разработан вариант обустройства Софийской набережной, который в дальнейшем будет адаптирован под концепцию комплексного развития набережных Москвы-реки. Архитектурный фасад, выходящий на реку и усиленный отражением в воде, станет узнаваемым символом проекта.

Инвестиции в проект, по оценке гендиректора Capital Group, могут составить примерно 25–30 миллиардов рублей.