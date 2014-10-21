В "Парке легенд" началась реставрация здания музея хоккея

Фото: stroi.mos.ru

В "Парке легенд" на ЗИЛе началась реставрация исторического здания начала XX века, в котором разместится музей хоккея. Строению вернут исторический облик и заменят устаревшие конструкции, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Здание музея было построено в 1916 году по проекту известного архитектора Константина Мельникова. Изначально в нем располагалось управление "АМО ЗИЛ".

Ледовый дворец "Арена Легенд" возводят на территории завода ЗИЛ

Музей хоккея займет пять этажей. "Знакомство начнется со второго этажа. Там будет интерактивная зона, где люди сами смогут поучаствовать в хоккейных матчах. Мы хотим, чтобы посетители возвращались, будем устраивать викторины и придумывать другие развлечения", - рассказал директор будущего музея Георгий Коротов.

На третьем этаже расположится большая экспозиция истории хоккея с кубками, формой знаменитых игроков и видеозаписями матчей. В музее также оборудуют кинотеатр 5D, конференц-зал, кафе и вип-зону. Центром музея станет зал славы российского хоккея. Там представят портреты великих игроков, тренеров и судей. Собирать экспозицию начнут, когда подготовят хранилище.

В феврале этого года в Сочи состоялась церемония включения 146 хоккеистов и хоккейных функционеров в зал славы.