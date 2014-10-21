В "Парке легенд" началась реставрация здания музея хоккея

Фото: stroi.mos.ru
В "Парке легенд" на ЗИЛе началась реставрация исторического здания начала XX века, в котором разместится музей хоккея. Строению вернут исторический облик и заменят устаревшие конструкции, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Здание музея было построено в 1916 году по проекту известного архитектора Константина Мельникова. Изначально в нем располагалось управление "АМО ЗИЛ".
Музей хоккея займет пять этажей. "Знакомство начнется со второго этажа. Там будет интерактивная зона, где люди сами смогут поучаствовать в хоккейных матчах. Мы хотим, чтобы посетители возвращались, будем устраивать викторины и придумывать другие развлечения", - рассказал директор будущего музея Георгий Коротов.
На третьем этаже расположится большая экспозиция истории хоккея с кубками, формой знаменитых игроков и видеозаписями матчей. В музее также оборудуют кинотеатр 5D, конференц-зал, кафе и вип-зону. Центром музея станет зал славы российского хоккея. Там представят портреты великих игроков, тренеров и судей. Собирать экспозицию начнут, когда подготовят хранилище.
В феврале этого года в Сочи состоялась церемония включения 146 хоккеистов и хоккейных функционеров в зал славы.