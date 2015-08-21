Новое здание театра Олега Табакова откроется в следующем году

Фото: stroi.mos.ru

Новое здание театра Олега Табакова на улице Гиляровского откроется в следующем году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Строительно-монтажные работы будут завершены до конца этого года, а в начале 2016-го приступим к наладке оборудования. Театр под руководством Олега Табакова будет открыт в следующем году", - сказал Хуснуллин.

По его словам, строители уже начали устанавливать сценическое оборудование. "Также начались отделочные работы в помещениях с первого по четвертый этажи", - добавил заммэра.

Ранее M24.ru сообщало, что в московском театре под руководством Олега Табакова появится сцена-трансформер. Благодаря установке нового технического оборудования сцена можно будет увеличивать в длину, а также "выдвигать" авансцену.

Дополнительная площадь под авансцену будет организована благодаря перемещению под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. К слову, это будет первая театральная площадка в городе с такой возможностью.

Кроме того, в обновленном помещении театра Табакова появится техническая возможность воспроизведения на сцене и в зрительном зале различных звуковых, акустических и световых эффектов.

Также станет возможным делать видеопроекции и проводить видеосъемку. В зрительном зале установят удобные кресла с откидными сиденьями и с подлокотниками, которые можно будет опускать и поднимать.

Сейчас театр под руководством Табакова, известный также как "Табакерка", размещается в подвале дома № 1а по улице Чаплыгина.