Особняк XIX века на юге столицы приватизируют до конца года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

До конца года столичные власти планируют приватизировать особняк конца XIX века на Дубининской улице, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"Согласно документу, двухэтажное здание площадью 2,5 тысяч квадратных метров будет приватизировано целиком. Дата мероприятия по приватизации объекта и его стартовая стоимость еще не определены", – заявили в ведомстве.

Отметим, здание было построено в 1885 году по индивидуальному проекту. Сейчас четырехэтажный дом является нежилым. В сентябре прошлого года вместе с двумя зданиями в центре города его передали на реконструкцию и реставрацию.