На круглом столе рассказали об особенностях Триумфальной площади

Ярослав Ковальчук - об истории появления Триумфальной площади

На круглом столе, прошедшем в Центральном доме архитекторов, обсудили результаты историко-архитектурных и градостроительных исследований, которые лягут в основу конкурса идей по реконструкции Триумфальной площади в Москве.

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской в составе НИиПИ Генплана Москвы, преподаватель школы "МАРШ" Ярослав Ковальчук показал архивные планы столицы в районе нынешней Триумфальной площади, начиная с XVI века и доложил об изменениях ландшафта в этом месте и появлении самой площади. Главный археолог Москвы, заместитель руководителя департамента культурного наследия Леонид Кондрашов подвел итоги археологического исследования территории, а главный архитектор НИиПИ Генплана Москвы Андрей Гнездилов рассказал об особенностях архитектуры объекта и близлежащих районов.

Триумфальная площадь (бывшая площадь Маяковского) сформировалась на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, на месте Тверских ворот Земляного города. Здесь расположен памятник Владимиру Маяковскому. К площади примыкают Концертный зал имени П.И. Чайковского Московской государственной филармонии, гостиница "Пекин" и сад "Аквариум" (все эти объекты признаны памятниками архитектуры), а также "Доходный дом Хомяковых", который считается исторически ценным градоформирующим объектом.

Леонид Кондрашов - об исследовании Триумфальной площади археологами

История Триумфальной площади

До конца XVI в. на месте площади были поля, по которым шла Тверская дорога (на Тверь и далее на Новгород). При царе Федоре Иоанновиче (в 1592-93 годах) были построены стены Земляного города, и здесь установили Тверские ворота. С внешней стороны стены была устроена Тверская-Ямская слобода, то есть слобода ямщиков, обслуживавших Тверскую дорогу, а с внутренней стороны жили воротники - сторожа ворот Кремля, Китай-города и Белого города. В XVII в. часть дворов к западу от Тверской улицы была вытеснена стрельцами, а после ликвидации стрельцов в конце того же века перешла в руки купцов.

Через Тверские ворота торжественно въезжали в Москву иностранные послы, ехавшие через Новгород, а после постройки Петербурга - цари и царицы, возвращавшиеся в старую столицу из новой. Поэтому в XVIII в. въезд у Тверских ворот стали украшать деревянными триумфальными арками.

Первая арка была построена в 1722 году во время торжеств по случаю Ништадтского мира со Швецией для торжественного въезда Петра I. Поставленные "врата Триумфальные" были увенчаны "фамой", то есть фигурой Славы. Арка служила и для торжественных въездов Петра II и Анны Иоанновны. Но во время пожара в 1737 году она сгорела.

Для въезда на коронацию Елизаветы Петровны была поставлена новая арка, которую ждала та же участь, что и первую.

В 1762 году была поставлена новая арка для въезда на коронацию Екатерины II, однако и она сгорела в 1773 г. В 1775 г. на этом месте снова возвели триумфальные ворота для въезда П.А. Румянцева-Задунайского в честь победы над турками. Однако Румянцев отказался от этой почести, и через ворота проехала сама Екатерина, направившись к Ходынскому полю, где и были устроены торжества. В 1797 году были поставлены триумфальные ворота для въезда на коронацию Павла I, но через несколько лет их снесли, и больше на этом месте триумфальных ворот не ставили.

Еще во время строительства первой из триумфальных арок снесли несколько дворов ямщиков, на месте которых образовалась небольшая площадь для торговли.

В 1800 году к воротам примыкал земляной вал, вдоль которого шел проезд с Тверской в Кудрино. К западу от ворот стоял двор с каменными зданиями купчихи Тройлиной, а еще западнее - 5 деревянных домов казенных бань. К востоку от ворот находился казенный питейный дом, а рядом с ним, к северу - деревянные "мушные лавки" (для продажи муки).

"Интервью": Андрей Гнездилов - о реконструкции Триумфальной площади

В 1805 году вал был срыт, ров засыпан, и после этого площадь установилась в современных границах. С ее восточной стороны, поперек Садового кольца, была выстроена двухэтажная каменная гостиница для приезжих. Постепенно площадь застраивалась каменными домами. Но рынок оставался на своем месте.

На месте нынешнего сада "Аквариум" долгое время сохранялись огороды и пруд Новодевичьего монастыря, некогда примыкавшие к стене Земляного города.

В 1900 году старый трехэтажный дом с южной стороны площади (угол Тверской, на месте нынешнего Концертного зала им. Чайковского) приобрел "король антрепризы" француз из Алжира Шарль Омон (именовавшийся также Михаилом Григорьевичем Омоном). Он же арендовал соседний и сад "Аквариум". Омон кардинально перестроил дом под свой скандальный "Буфф-миниатюр", ранее располагавшийся в доме Лианозова в Камергерском переулке (в помещении, которое после него занял МХТ им Чехова).

Здание нового театра Омона было построено в 1902 году архитектором Модестом Дурновым. Дурнов собирался облицевать фасад бело-синим фарфором, а вход сделать в виде пасти дракона, поглощающего поток публики. Но первая идея не была исполнена из-за недостатка средств, а вторая - из-за запрета губернатора Москвы князя Голицына, который счел идею безнравственной.

В 1907 году Омон разорился и бежал из России. Театр "Буфф" продолжал давать представления, и в 1912 году его владельцем стал хозяин буфета И.С. Зон, который перестроил здание, переименовал его в "театр Зон" и сделал репертуар менее скандальным и привлекательным.

За зданием театра находился цирк братьев Никитиных (известнейшие цирковые предприниматели той эпохи - Петр, Аким и Дмитрий Никитины). В настоящее время на этом месте находится Московский театр сатиры.

Цирк был построен в 1911 году по проекту Б. М. Нилуса и А. М. Гуржиенко.

В 1867 году на месте огородов Новодевичьего монастыря Акционерное общество снабжения железных дорог принадлежностями построило кузницу, мастерские и т.д. В 1878 году на этом месте расположился цех механического завода братьев Малкиель. Однако в 1891 году братья Малкиель сочли более выгодным отдать территорию под постоянную универсальную выставку, а в 1893-м открыли увеселительный сад под названием "Чикаго", который арендовал и перестроил Омон, назвав его "Аквариум".

Эксперты обсудили, какое будущее ожидает Триумфальную площадь

В XIX веке посреди площади была устроена водоразборная будка, которую в 1902 году дума попыталась убрать и заменить "вазой с цветами", что вызвало возмущение общественности. В конечном итоге будка была заменена трамвайной станцией, вокруг которой в 1910 году разбили сквер (ранее на этом месте был рынок).

К коронации Николая II в 1896 г. на площади был установлен красивый деревянный павильон, перенесенный затем в Сокольники.

В 1930-х годах сквер был вырублен, а площадь полностью заасфальтирована. На южной стороне площади были построены многоэтажный жилой дом со станцией метро "Маяковская" и концертным залом им. Чайковского.

Концертный зал был построен на месте прежнего театра Омона, после революции переданного Мейерхольду.

В 1955 году по проекту Д. Чечулина была построена гостиница "Пекин", ставшая архитектурной доминантой площади.

На северо-восточном углу площади - на месте нынешнего нового выхода из станции метро "Маяковская" - с 1937 по 1970 годы находился Государственный театр кукол (ранее там помещались кинематограф "Театр" и "Реалистический театр Охлопкова").

В здании бывшего цирка Никитиных с 1926 года располагался Московский мюзик-холл, преобразованный в Театр Оперетты, в 1965 году туда был переведен Театр сатиры, а само здание перестроили до неузнаваемости (хотя купол по новому проекту был сохранен).

В 1958 году в центре площади был установлен памятник Владимиру Маяковскому работы А.П. Кибальникова, у которого стали устраиваться поэтические чтения.

В 1960 году под площадью по линии Садового кольца проложен транспортный туннель.

В 1974 году снесено здание театра "Современник" (бывший "Альказар").

"Москва в цифрах": Триумфальная площадь

В августе 2010 года доступ на площадь был закрыт из-за археологических раскопок, в результате которых были найдены останки дома купца Гладышева, а также казарма ямщиков Ямской слободы XVII века. В первом случае добычей археологов стали "томатные банки и бутылки веселого злачного места", во втором - подковы, монеты, чесала для лошадей, предметы упряжи и косторезные инструменты.

В конце апреля 2013 года Триумфальная площадь была полностью открыта, но вопрос о дальнейшей реконструкции пока не был решен.

Триумфальная площадь в произведениях Булгакова Михаил Булгаков, который на протяжении долгого времени жил рядом с Триумфальной, часто упоминал площадь в своих произведениях. Особенной любовью писателя пользовался цирк Никитиных. Так, в интерьерах театра "Варьете" в романе "Мастер и Маргарита" угадывается помещение мюзик-холла в цирке Никитиных: "голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью "выход" у дверей погасли, и в паутине трапеций под куполом, как солнце, зажглись белые шары". В повести "Собачье сердце" Булгаков также упоминает знаменитый Никитинский цирк на Триумфальной: "Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. - Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите, в программе котов нету? - И как такую сволочь в цирк допускают, - хмуро заметил Шариков, покачивая головой. - Ну, мало ли кого туда допускают, - двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. - Что там у них? - У Соломонского, - стал вычитывать Борменталь, - четыре каких-то... Юссемс и человек мертвой точки. - Что это за Юссемс? - подозрительно осведомился Филипп Филиппович. - Бог их знает. Впервые это слово встречаю. - Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно. - У Никитина... У Никитина... гм... слоны и предел человеческой ловкости. - Тэк-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? - недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся".

Конкурс

На участие в открытом конкурсе на разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и развития Триумфальной площади было подано 127 заявок. В список потенциальных участников вошли как архитектурные бюро с громким именем, так и начинающие архитекторы, молодые специалисты и студенты.

Конкурсные предложения будут приниматься до 23 февраля, а победителя планируется выбрать на заседании жюри 27-28 февраля 2014 года.

Европейский опыт

До начала Еще до начала конкурса на лучший проект для Триумфальной площади специалисты архитектурного совета Москвыназвали наиболее успешные реализованные проекты в других городах.

Площадь Каталонии в Барселоне

Несмотря на то что площадь со всех сторон окружена автомобильными потоками, свободного пространства для передвижения людей здесь вполне хватает. На площади сооружен колоссальный пешеходный круг с выступом, по размерам почти вдвое превышающий ту же Триумфальную в Москве. Огромное пространство с фонтанами и статуями сглаживает неудобство от наличия автомобильного трафика.

Трафальгарская площадь в Лондоне

Пару десятков лет назад площадь представляла собой классический островок в океане автомобилей. Но во время реконструкции 2002-2003 годов проезд между колонной Нельсона и Национальной галерей закрыли и образовавшееся пешеходное пространство выложили брусчаткой. Теперь там есть место для отдыха посетителей галереи, а по бокам площади – удобный подъезд для туристов.

Площадь Республики в Париже

Площадь превратили из дорожной развязки в тихий пешеходный сквер. Две трети пространства отдали под деревья и лавочки, а движение вдоль одной из сторон Пляс де ля Репюблик ограничили – там теперь ездят только автобусы и такси.

Площадь Санто-Доминго в Мадриде

В результате реконструкции с площади убрали огромную уродливую автостоянку, и построили подземный паркинг, на крыше которого разместилась пешеходная зона с клумбами, газонами и бесплатным Wi-Fi.

Гран плас в Брюсселе

Одна из красивейших площадей Европы. После реконструкции здесь сохранились два средневековых здания – Хлебный дом XIII века и ратуша XV века. Остальной периметр застраивался стилистически сходными четырех-пятиэтажными домами.

Берлинская Ляйпцигер плац

Восстанавливалась по очень жестким нормам. У площади восемь углов, в зданиях не более десяти этажей. В строительных документах прописывались малейшие подробности – вплоть до количества стекла, используемого в фасадах.

Площадь Дали в Мадриде

Архитектор Франсиско Мангадо усеял площадь кусками газонов сложной геометрической формы, посадил деревья и сделал сюрреалистическое ночное освещение. Получилось осмысленно и цельно.

Помимо всего прочего важно то, зачем люди приходят на площадь – их должно что-то привлекать.

Хорошо, когда вокруг много памятников старины: такое пространство автоматически становится популярным. Например, Староместская площадь в Праге – классический центр европейского города: с собором, ратушей и поставленной в начале XX века статуей национального героя.

Удачная городская площадь в принципе немыслима без магазинчиков и кафе, но есть пространства, интересные преимущественно торговыми центрами. К примеру, берлинские Александрплац и Потсдамерплац: обе площади полностью разрушены, у них не осталось исторической архитектурной ценности. Зато теперь там рай для любителей шопинга.

Анна Лебедева