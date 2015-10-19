Записаться на публичные слушания теперь можно на портале госуслуг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пользователи портала госуслуг Москвы могут подтвердить свои аккаунты для последующего участия в электронных публичных слушаниях, сообщает столичный департамент информационных технологий.

"На московском портале госуслуг уже можно пройти процедуру верификации для участия в электронных публичных слушаниях", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Для получения услуги понадобится паспорт. Кроме того, в личном кабинете должны быть введены и подтверждены:

СНИЛС;

адрес регистрации;

E-mail;

телефон.

Напомним, участие в публичных слушаниях будет доступно через систему электронных референдумов "Активный гражданин" с конца ноября. Этот формат будет дополнять классические личные встречи жителей районов с застройщиками и администрацией.

Для того чтобы принять в них участие потребуется зарегистрироваться и подтвердить свой аккаунт на портале госуслуг. Такая привязка нужна, чтобы электронные публичные слушания обрели юридическую значимость.

Отметим, что сейчас пользователи "Активного гражданина" также могут поучаствовать в процессе развития городских территорий. Несмотря на то, что электронный голосований за и против строительства или реконструкции городских объектов еще нет, участники проекта могут одобрить или раскритиковать проекты уже после того, как они прошли публичные слушания. Так жители города уже оценили проект развития МГУ и Тушинского аэродрома.