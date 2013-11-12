Архитектор Чарльз Ренфро: как вдохнуть новую жизнь в старые здания

Архитектор Чарльз Ренфро о музее в Рио-Де-Жанейро

Победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro. Один из партнеров архитектурного бюро Чарльз Ренфро ранее прочитал лекцию "Новая жизнь зданий" в институте "Стрелка". Архитектор рассказал о своих новых проектах. В частности, о строящемся музее в Рио-Де-Жанейро - Museum of image and sound. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.

Чарльз Ренфро

Чарльз Ренфро - один из партнеров известного архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro, где он работал с 1997 года. Его имя связано с такими проектами, как парк "Хай-Лайн" и реконструкция Линкольн-центра в Нью-Йорке.

Ренфро hодился в Бэйтауне (Штат Техас) в 1964 году. После окончания университета Райса он учился в высшей школе архитектуры Колумбийского университета, где получил степень магистра. Вместе с известным голландским архитектором Ремом Колхасом он разработал план комплексного развития нью-йоркского округа BAM (культурно-развлекательный район). Также Ренфро руководил проектами строительства Нью-йоркского музея искусств и технологий Eyebeam и Бостонского института современного искусства.

Помимо работы в архитектурном бюро, Чарльз Ренфро активно занимается преподавательской деятельностью. Он читает лекции в США и за рубежом, а также преподает в Колумбийском университете, Университете Райса в Хьюстоне и Новой школе дизайна Парсонса.

Архитектор Чарльз Ренфро о создании городских садов и парков

Diller Scofidio + Renfro

Это архитектурное бюро было основано Элизабет Диллер (профессор архитектуры в Принстонском университете) и Рикардо Скофидио (профессор в школе архитектуры Куппер Юнион) в 1979 году в Нью-Йорке. В 2004 году третьим партнером компании стал Чарльз Ренфро. На сегодняшний день в Diller Scofidio + Renfro работает около 90 квалифицированных специалистов из разных стран, а годовая прибыль компании составляет $23,4 млн.

На счету агентства сотни проектов, выполненных в разных сферах архитектуры. Это и городской дизайн, и всевозможные инсталляции, мультимедийный театр и многое другое.

Среди самых известных проектов Diller Scofidio + Renfro можно выделить несколько реконструкций: парк "Хай-Лайн", Линкольн-центр в Нью-Йорке и Институт современного искусства в Бостоне.

За время своего существования компания получила множество премий и наград. Среди них премия и орден почета Американского института архитекторов и премия в области архитектуры от Национального музея дизайна Купера-Хьюитта в Нью-Йорке.

Парк "Хай-Лайн"

Знаменитый "навесной" парк Манхэттена. В середине XIX века на этом месте была железная дорога, которая проходила прямо через жилые кварталы. Под колесами поездов гибло много людей, и поэтому было принято решение поднять рельсы на эстакаду на высоту 10 метров над землей. С развитием автоперевозок дорога стала терять свое значение, и в 1980 году по ней проехал последний поезд. Со временем рельсы начали ржаветь и появилась угроза обвала старого моста. Тогда собственники земель, по которым проходили пути, выступили за снос конструкции. Но пока длились долгие административные споры, за дело взялась группа местных жителей "Друзья Хай-Лайн". Они хотели сохранить дорогу и превратить ее в общественное пространство. Десять лет энтузиасты добивались разрешения у властей на реконструкцию, и в итоге было получено согласие.

Архитектор Чарльз Ренфро о проекте нью-йоркского моста

В 2003 году был объявлен конкурс на лучший проект парка, в котором победило архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro.

По замыслу архитекторов дорога была разделена на тематические участки: лес, болотистая местность, луг и вересковое поле. Парк украсили более двухсот видов растений, выбранных не только по эстетическим качествам, но и за неприхотливость. Растения были подобраны так, что круглый год здесь что-то цветет. Подбором растений для "Хай-Лайн" занимался известный голландский ландшафтный дизайнер Пит Удольф.

Сегодня "Хай-Лайн" - это не просто место для прогулок, но и парк развлечений и тематических мероприятий. Здесь проводятся выездные школьные занятия, лекции по садоводству и многое другое. Еще в парке показывают кинофильмы, проецируя изображение на кирпичные стены близлежащих домов.

Линкольн-центр

Самый большой комплекс развлечений и образования в Нью-Йорке находится на Манхэттене. Он назван в честь Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов Америки.

Линкольн-центр был построен в 1960-е годы Джоном Рокфеллером, который пожертвовал на строительство 175 миллионов долларов.

Архитектор Чарльз Ренфро о работе над "Линкольн-центром"

Сегодня это крупнейшая в мире площадка для концертов, спектаклей и прочих культурных мероприятий. В Линкольн-центре находятся один из известных театров Метрополитэн опера, киноцентр, зал камерной музыки, Центр джаза, Нью-йоркский балет, Публичная библиотека исполнительских искусств, Школа американского балета, Нью-йоркская филармония и многое другое.

Архитектура Линкольн-центра в разные годы приобретала современные очертания. Над новым образом трудились архитекторы из Diller Scofidio + Renfro. Так, новую жизнь приобрело пространство, названное "Атриум гармонии". До начала реконструкции в этом месте тренировались скалолазы и кочевали бездомные. Но с помощью творческих фантазий архитекторов здесь был возведен "театральный сад", ставший информационным центром и зоной отдыха для туристов и горожан. Территория была украшена каскадными фонтанами и экзотическими растениями. Появился стеклянный пешеходный мост и были установлены скамьи для отдыха посетителей. А стена длиной 12 метров стала визуальным центром нового пространства. На ее поверхность проецировали архивные кадры, оригинальные мультимедийные проекты, расписание спектаклей и многое другое.

Еще один проект Diller Scofidio + Renfro - реконструкция концертного зала Линкольн-центра, в процессе которой площадь здания была увеличена на 20 тысяч квадратных метров. Также был изменен интерьер и сделана акустическая и визуальная изоляция, которую достигли при помощи специальной резины, обтягивающей зал целиком. Но пространство по -прежнему визуально оставалось деревянным.

Институт современного искусства в Бостоне

Этот музей был построен в 2006 году по проекту Diller Scofidio + Renfro на месте заброшенной гавани. Огромный застекленный корпус музея привлекает внимание выступающим на 25 метров вперед блоком, который, кажется, ничто не удерживает в воздухе. С разных этажей здания посетителям открывается великолепный вид на море.

Архитектор Чарльз Ренфро о проекте Бостонского института

Новая жизнь зданий в Москве

Архитектура Москвы идет в ногу со временем, и с каждым годом приобретает новые очертания. Проводятся масштабные реконструкции, в результате которых внешний или внутренний облик устаревших зданий становится более современным, например, Гостиный двор, Большой театр. Пространство пустых парков и площадей в ходе реконструкций перевоплощается в комфортную зону отдыха и культурных развлечений (Манежная площадь, Парк Горького, музей-усадьба Царицыно и многие другие). Реконструируют улицы и переулки, делая из них пешеходные зоны, по которым можно гулять круглые сутки, наслаждаясь видами ближайших окрестностей, например, Камергерский переулок, Никольская улица. Не остаются без внимания и промзоны. На местах заброшенных заводов открывают деловые центры и арт-галереи. Здесь можно отметить такие объекты, как Винзавод, культурно-офисный комплекс "Флакон", Даниловская мануфактура и многое другое. А самым обсуждаемым объектом реконструкции на сегодня является территория завода ЗИЛ.

Большой театр

Самый крупный в России театр оперы и балета, расположенный на Театральной площади.

В начале 2005 года началась грандиозная реконструкция исторического здания Большого театра, которая продлилась несколько лет. В 2010 году был полностью восстановлен зрительный зал. Особое внимание уделили восстановлению акустики. Под авансценой было создано дополнительное пространство для оркестра, в результате чего оркестровая яма стала одной из самых вместительных в мире.

Благодаря оборудованию подземного пространства у театра появились дополнительные помещения, в том числе подземный концертный зал.

Реконструкция Большого театра длилась почти шесть лет и обошлась бюджету города в 21 миллиард рублей.

Манежная площадь

Манежная площадь - пространство в центральном округе города Москвы рядом с Кремлем и Александровским садом. Манежная площадь находится по соседству с улицами Манежная и Моховая. Свое название площадь получила в 1931 году.

Когда-то на этом месте была проезжая часть, но в ходе реконструкции, которая началась в 1990-х годах, Манежная площадь стала прогулочной зоной, а под ней был построен торгово-развлекательный комплекс "Охотный ряд". Площадь была украшена фонтанами и современной подсветкой.

Гостиный двор

Гостиный двор - торговые ряды, в которых сосредоточена торговля разнообразными товарами. Московский Гостиный двор находится на площади Китай-города. В XIV веке при царе Федоре Ивановиче пространство двора разделялось на 20 особенных рядов. В конце XVIII века по указу Екатерины Великой в соответствии с проектом знаменитого итальянского архитектора Джакомо Кваренги Гостиный Двор перестроили в единое здание строгой и изящной архитектуры.

В конце 1995 года здание было реконструировано. Вместе с реставрацией внешнего облика здания, было проведено полное переоснащение внутренних помещений современным инженерным оборудованием. Комплекс был перекрыт крупнейшим в Европе легким безопорным светопрозрачным покрытием.

При реконструкции была также увеличена площадь, в том числе и за счет надстройки мансардных этажей, в которых разместились офисы и представительства фирм.

Парк Горького

Центральный парк культуры и отдыха открылся для посетителей в 1928 году, а имя Имя Максима Горького парку присвоили в 1932-м, в год празднования 40-летнего юбилея общественной деятельности литератора. Главным архитектором ЦПКиО был авангардист Константин Мельников.

Летом 2011 года на территории ЦПКиО началась грандиозная реконструкция, в ходе которой территория парка стала более комфортой и современной. Парк был украшен пышными газонами и яркими цветниками. В нем появился прокат велосипедов, велодорожки, столы для настольного тенниса и многое другое.

Вход на территорию парка стал бесплатным, а внутри открыли свободный доступ к Wi-Fi. Также были установлены специальные стойки для зарядки ноутбуков и телефонов, открыта зона отдыха "Оливковый пляж" на 500 мест. А для любителей кино начал работать кинотеатр под открытым небом.

Новый облик приобрел и Голицынский пруд, в который запустили 400 кг рыбы - белого амура и толстолобика и завезли редкий вид черношеих лебедей.

В парке появилась "Зеленая школа" - эко-клуб для детей с маленьким садом и верандой, занятиями по экологии, садоводству и художественными мастер-классами.

Также в парке соорудили грандиозный каток, который был признан самым крупным катком в Европе с искусственным покрытием (18 000 квадратных метров).

Музей-усадьба Царицыно

Работы по реконструкции парка проводились в 2005 - 2007 годах. В результате из дикого леса парк превратился в комфортную зону отдыха, а когда-то заброшенный Екатерининский дворец стал международным выставочным центром. По всему периметру парка были сделаны дорожки для пешеходов, а лесные аллеи украсили сотни фонарей.

Реконструкция промышленных зон

Многие заброшенные московские заводы и фабрики столицы перерождаются в деловые центры и арт-мастерские, например, центр современного искусства "Винзавод", построенный на территории бывшего пивоваренного завода "Московская Бавария", или выставочный и торгово-офисный комплекс Флакон, организованный в Москве на территории бывшего завода Хрустальный имени Калинина.

Также последние несколько лет активно реконструируется под бизнес-центры "Даниловская мануфактура", расположенная у Третьего транспортного кольца между Варшавским шоссе и Новоданиловской набережной.

В настоящее время в архитектурных сообществах бурно обсуждается тема предстоящей реконструкции завода ЗИЛ, на территории которого планируют возвести не только ультрасовременный жилой квартал, но и комплекс для развлечений и отдыха.

Завод ЗИЛ многие годы находился в кризисе, и его территория почти в 300 гектаров была не востребованной. И конкурс на реконструкцию выиграли два архитектурных бюро – отечественное (Меганом) и немецкое Uberbau.

На этой территории планируется возвести жилой комплекс, построить 2 школы, 6 детсадов и детско-взрослую поликлинику. Также утвержден проект ледового дворца "Легенды хоккея" на 18 тысяч зрителей.

Почти 8 гектаров в новом районе займут зеленые зоны. Вдоль Москвы-реки планируется возвести пешеходные парки, а через саму реку построить несколько мостов.