Несколько крупных транспортно-логистических центров построят в столице

Власти Москвы вместе с ОАО "РЖД" обсуждают возможность размещения нескольких крупных транспортно-логистических центров на территории города.

"У нас уже есть договоренность о размещении ТЛЦ на Рижском и Смоленском направлениях железной дороги. Кроме этого, мы обсуждаем возможность создания еще нескольких центров с последующим развитием территорий крупных грузовых дворов", - сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на инвестиционной выставке MIPIM-2014 во Франции. Его слова передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Что такое грузовые дворы Грузовые дворы располагаются на территории железнодорожной станции. Они предназначены для проведения операций с грузами: приему от отправителей, погрузке в вагон, выгрузке из вагона, выдаче получателям и хранению. Транспортно-логистические центры предоставляют территории для экспедиторских и транспортных компаний, а также располагают стоянкой для грузовых автомобилей.



Планы по реорганизации Рижского железнодорожного двора в СВАО включают в себя возведение ряда социальных объетов, а также офисов и жилья. "Здесь планируется построить школу, поликлинику, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также офисы и жилье, - сообщал ранее Хуснуллин.

Кроме того, здесь предполагается создать от четырех до пяти тысяч рабочих мест. Общая плщадь наземной части комплекса может превысить 300 тысяч квадратных метров.

Помимо ТЛЦ на MIPIM-2014 также шла речь и о транспортно-пересадочных узлах в Москве. В частности, исполняющая обязанности главы Института Генплана Москвы Карима Нигматулина отметила, что основным принципом создания крупных ТПУ на территории Москвы должна стать увязка максимального количества различных видов транспорта.

"Только так мы сможем создать наиболее благоприятную среду для передвижения по городу", - подчеркнула она.

Кроме того, стало известно, что один из крупных ТПУ планируют построить в СВАО на территории, прилегающей к станции метро "Ботанический сад".

Развитие ТПУ до 2020 года

"В наших планах строительство крупного транспортно-пересадочного узла, совмещающего метро, наземный общественный и железнодорожный виды транспорта. При этом планируется освоить прилегающие земли площадью около 26 гектаров, которые в настоящее время практически не используются", - сообщил на MIPIM-2014 представитель группы компаний "Пионер" Андрей Грудин.

По его словам, помимо ТПУ, здесь появятся пригородный автовокзал, торговая и офисная площади, будет возведено жилье и необходимые социальные объекты, в том числе, детский сад на 550 мест и школа на 240 мест.

"Совместно с Институтом Генплана Москвы мы проработали широкую дорожную сеть на этой территории, а также систему переходов и связок", - рассказал Грудин.

ТПУ расположится на участке площадью 15,9 га и объединит все виды транспорта (транспортный терминал Малого кольца Московской железной дороги, метро, автостанцию с перехватывающей парковкой на 675 машино-мест, стоянку такси, наземную плоскостную стоянку на 150 машино-мест и другое. Проектом планировки предусмотрено создание удобных крытых перронов для посадки и высадки пассажиров. Все транспортные составляющие ТПУ будут соединены между собой подземными пешеходными галереями. Коммерческая составляющая ТПУ включает в себя все виды инфраструктуры: офисный центр с подземной автостоянкой на 411 машино-мест, торговый центр с подземной автостоянкой на 405 машино-мест, гостиница 3 звезды. Общая площадь строящихся объектов составит 165,9 тысяч квадратных метров.