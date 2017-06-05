Опубликован буклет с образцами отделки квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опубликован информационный буклет с образцами квартир, которые получат участники программы реновации жилфонда Москвы, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, альбомы с образцами отделки квартир создали по поручению Сергея Собянина. Они будут доступны в печатном виде в шоу-румах, которые скоро представят переселенцам по программе реновации.

Фотогалерея 1 из 6

Класс отделки в домах для переселения по программе реновации будет выше, чем по старой программе сноса пятиэтажек. Полы покроют линолеумом и ламинатом, обои сделают под покраску, а в ванных комнатах установят качественный фаянс и стены отделают плиткой. При желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку.

Маломобильным гражданам предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

Бочкарев отметил, что в ближайшее время правительство Москвы утвердит стандарты отделки новых квартир.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]