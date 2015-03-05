Физкультурный комплекс для студентов появится в промзоне "Воронцово"

Фото: M24.ru

Для студентов и сотрудников университета "Высшая школа экономики" построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его возведут на территории промзоны "Воронцово", передает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок располагается по адресу: промышленная зона 35 "Воронцово", участок № 2. Университет получит площадку размером 0,81 гектара. Площадь нового объекта составит более 11,3 тысяч квадратных метров.

Поскольку участок расположен в промышленной зоне, публичные слушания по размещению физкультурного комплекса не потребуются. Префектуре ЮЗАО уже поручили освободить землю от расположенных на нем сооружений.

Ранее сообщалось, что возле МГУ построят университетский городок площадью около одного миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Городок появится в районе Шуваловского корпуса университета и библиотеки МГУ. Здесь разместятся в основном общежития для студентов, спортивные и учебные корпуса.

Как отметил Хуснуллин, проект планировки университетского городка подготовят к концу года. Часть работ будет идти за счет федерального бюджета, часть – за счет инвесторов.

Помимо этого, в настоящее время ведется строительство комплекса общежитий на пять тысяч студентов.