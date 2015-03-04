Строительные работы на станции метро "Румянцево" завершат к лету

Фото: stroi.mos.ru

Отделочные работы на станции "Румянцево" Сокольнической линии метро выполнены на 60%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора компании "Мосметрострой" Сергей Жуков, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"На станции уже ведутся отделочные работы. Процентов на 60 они выполнены. Наша задача – саму станцию закончить к концу мая 2015 года, целевая задача, поставленная департаментом строительства по завершении работ на этой линии, – июнь", – сказал Жуков.

Напомним, "Румянцево" станет первой двухярусной станцией московского метро. Ее оформят в стиле абстракционизма по мотивам картин художника Пита Мондриана. Строительство ведется за МКАД. "Румянцево" – 21-я станция Сокольнической линии.

Станцию "Румянцево" возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. Согласно проекту, строительство ведется на двух этажах. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения.

Ранее сообщалось, что строительство новых станций Сокольнической ветки ("Румянцево", "Саларьево", "Тропарево") разгрузит Киевское шоссе, Ленинский проспект и юго-запад Москвы.

Всего в 2015 году в Москве планируют открыть семь станций метро и построить 12 километров линий подземки. Сейчас работы по строительству метрополитена ведутся на 170 строительных площадках, задействованы 26,5 тысячи человек, в том числе 15,5 тысячи строителей и 5,9 тысячи проектировщиков.