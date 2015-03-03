В Капотне будут готовить футболистов для сборной России

Фото: ТАСС

В Капотне создадут футбольно-соревновательный комплекс. Там будут готовить футболистов для сборных команд Москвы и России, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Комплекс появится по адресу: Капотня, квартал 1, строение 4Б. В его состав войдут футбольный зал, бассейн и несколько других спортивных помещений. Рядом с комплексом построят автостоянку на 52 машино-места.

Напомним, в Бутырском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и поликлиникой.

Ранее столичные власти одобрили участок под строительство жилого комплекса с социальными объектами на северо-востоке города. Там появятся детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный центр.

Площадь запланированного к строительству жилого комплекса составит 146 тысяч квадратных метров, в нем будут проживать около 4 тысяч человек. На первых этажах домов обустроят врачебные кабинеты, молочную кухню, аптеку, опорный пункт полиции и библиотеку. Также возведут школу на 550 мест и детский сад, рассчитанный на 240 человек.

По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, после реорганизации территории там построят внутриквартальные проезды и проложат пешеходные дорожки до станции метро "Ботанический сад".