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Продукты

31 июля 2014, 00:02

С 4 августа в САО откроются 79 бахчевых развалов

продукты бахчевые развалы арбузы сезон

Фото: ИТАР-ТАСС

С 4 августа на севере Москвы начнут работу 79 арбузных развалов, передает Агентство "Москва". Торговые точки будут открыты до 1 ноября в рамках фестиваля "Московская бахча".

Напомним, ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что 4 августа в Москве появятся порядка 500 точек торговли продуктами бахчевых культур.

"По предложению префектур мы добавили новые точки по тем адресам, где обычно не хватает арбузных развалов", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Чиновник добавил, что сразу после Дня ВДВ, который пройдет 2 августа, москвичи увидят на развалах свежую продукцию из Астрахани и Волгограда. "То, что сейчас представлено на прилавках - это больше иранские или египетские арбузы. На наш взгляд, качество у них не самое хорошее", - заключил руководитель департамента торговли и услуг. Отметим, что никаких изменений в правила торговли арбузами введено не будет.

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