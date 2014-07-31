С 4 августа в САО откроются 79 бахчевых развалов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 4 августа на севере Москвы начнут работу 79 арбузных развалов, передает Агентство "Москва". Торговые точки будут открыты до 1 ноября в рамках фестиваля "Московская бахча".

Напомним, ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что 4 августа в Москве появятся порядка 500 точек торговли продуктами бахчевых культур.

"По предложению префектур мы добавили новые точки по тем адресам, где обычно не хватает арбузных развалов", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Чиновник добавил, что сразу после Дня ВДВ, который пройдет 2 августа, москвичи увидят на развалах свежую продукцию из Астрахани и Волгограда. "То, что сейчас представлено на прилавках - это больше иранские или египетские арбузы. На наш взгляд, качество у них не самое хорошее", - заключил руководитель департамента торговли и услуг. Отметим, что никаких изменений в правила торговли арбузами введено не будет.