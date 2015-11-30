В Россию запретили ввоз 20 тонн турецких огурцов из Белоруссии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии 20 тонн свежих огурцов, выращенных в Турции, сообщает Агентство "Москва".

"Причиной запрета послужило несоответствие информации о количестве упаковочных мест в реэкспортном фитосанитарном сертификате Республики Беларусь и фитосанитарном сертификате страны происхождения (Турецкая Республика).

Кроме того, в реэкспортном фитосанитарном сертификате Республики Беларусь было неверно указано ботаническое название огурца обыкновенного", – заявили в Россельхознадзоре.

Продукция предназначалась для одной из организаций Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что груз был возвращен "на сопредельную территорию".

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о специальных экономических мерах против Турции. Согласно документу турецкие товары в ближайшее время исчезнут с российских прилавков. Под ограничительные меры в основном попадет сельхозпродукция, пояснил вице-премьер Игорь Шувалов.

В 2014 году Анкара поставила в Россию продовольствия в общей сложности на полтора миллиарда долларов. Крупнейшие категории – помидоры и цитрусовые, на них пришлось больше половины поставок. Однако это всего лишь 4 процента от всего отечественного импорта. Другие крупные статьи импорта из Турции – это ткани и текстиль.