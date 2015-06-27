Россельхознадзор запретил ввозить в столицу 10 козлов из Голландии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор приостановил ввоз в Москву 10 козлов из Нидерландов, передает пресс-служба управленияведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

Уточняется, что на складе временного хранения "Западные ворота" запретили оформлять партию племенных козлов, поступивших из Голландии. Во время контроля обнаружилось, что в ветеринарных сопроводительных документах были допущены нарушения.

В итоге от государственной ветеринарной службы пришло ходатайство о постановке животных на карантин.

Ранее на территорию России пытались провезти запрещенное мясо. По данным Россельхознадзора, свинина из Голландии, Германии и Канады не имела никаких сопроводительных документов. В данный момент продукцию задержали правоохранительные органы, проводятся проверки.

До этого m24.ru сообщало, что Россия ввела временные ограничения на экспорт мяса птицы из Венгрии из-за вспышки птичьего гриппа.