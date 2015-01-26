Хлеб в России в 2015 году может подорожать на 12-15%

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По итогам календарного 2015 года рост цен на хлеб не должен превысить 12-15%, если инфляция будет на уровне 7,5%, сообщил на пресс-конференции вице-президент Зерновой союза Александр Корбут.

"Хлеб еще может подорожать, если будет пересмотр отношений торговых сетей и поставщиков, - сказал он. - Сети пересматривают цены в рамках договора каждые 45 дней. Этот лаг, эту сжатую пружину, которая не успела приподнять цены, сети используют, но не потому, что они злодеи, а потому, что это вынужденная мера".

В то же время он подчеркнул, что не верит в скачок в 20%, как прогнозирует ряд экспертов. По его словам, рост цен на зерно и муку уже в основном "отыгран" в цене на хлеб.

Вице-президент союза подчеркнул, что причины роста цен на хлеб надо искать не в подорожании зерна и муки, а в других затратах. Для зерна в цене на хлеб не превышает 10-12%. Кобрут напомнил, что годовое потребление хлеба в России составляет 70-80 кг на человека в год.

Как считает Корбут, в создавшихся условиях необходимо вернуться к идее продовольственных талонов для малоимущих, которую Зерновой союз продвигает уже восемь лет. "Мало эффективно бороться с ростом цен, надо бороться с низкими доходами населения, это будет дешевле, чем другие выплаты", - заявил он.

По данным Росстата, в 2014 году рост цен на хлебобулочные изделия составил 7,5%. Отметим, что, по информации того же Росстата, в декабре 2014 года 1 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта по Москве в среднем стоил 60,3 рубля, из ржаной муки - 41,5 рубля. Минсельхоз РФ в этом году прогнозирует рост цен на хлеб на уровне продовольственной инфляции, которая, в свою очередь оценивается в 10-11%.

Отметим, сейчас о повышении цен примерно на 10% заявляют лишь так называемые локальные поставщики производителей в регионах. Ряд экспертов считают, что стоимость хлебо-булочных изделий вырастет в феврале на 10-20 процентов. По словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, к подорожанию хлеба неизбежно приведет рост издержек: растут цены на муку, соль и сахар, а также на энергию и услуги ЖКХ.

Напомним, о росте цен на хлеб в конце прошлого года предупреждали ритейлеры и крупные торговые сети. Тогда Федеральная антимонопольная служба сразу же начала проверку. Ведомство провело анализ ценообразования на хлеб и на муку. В ФАС уверяли, что рост цен на хлеб не превысит инфляции.

Стоит отметить, что, по данным Минсельхоза, 2014 год в России стал рекордным по сбору зерна за последние 25 лет.

Анатолий Федотов