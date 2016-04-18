Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В Москву стали ввозить меньше запрещенных продуктов, сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов в интервью порталу mos.ru.

"По первым месяцам этого года можно уверенно говорить, что поставки запрещенных продуктов в Москву снизились. Ввоза продукции животного происхождения мы пока не выявили, что касается растениеводческой продукции, то счет конфискованного и уничтоженного товара идет на десятки тонн", – сказал он.

По его словам, ведомство будет проводить мониторинг безопасности продукции на московских рынках и ярмарках выходного дня.

Евгений Антонов добавил, что в прошлом году было зафиксировано 19 случаев нелегальных поставок овощей и фруктов в объеме 135 тонн и 14 случаев нелегальных поставок 3,5 тонн продукции животного происхождения.

Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.

В конце февраля Россельхознадзор приостановил поставки в Россию некоторых видов белорусских сыров. В ходе лабораторного контроля образцов было установлено существенное отклонение от заявленных показателей безопасности. В частности, специалисты обнаружили повышенное содержание консерванта.