ФАС проанализирует повышение цен на яйца

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба начала анализ ценовой ситуации на рынке яиц во всех регионах страны. Причиной проверки послужили многочисленные жалобы граждан на завышение цен на яйца.

Территориальные органы ФАС проверят по каким ценам отпускают яйца сельхозпроизводители, а также наценку, устанавливаемую в различных регионах страны организациями розничной торговли. В ведомстве полагают, что поставщики и продавцы нарушают антимонопольное законодательство, сообщает пресс-служба ФАС России.

Результаты проверок подведут 27 ноября, сообщила начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Анна Мирочиненко.

За девять месяцев этого года яйца подорожали на девять процентов. В октябре рост годовой цены превысил десять процентов. Впрочем, повышение цен произошло на фоне роста себестоимости продукции - в частности, стали дороже корма для птиц.

В ведомстве не намерены концентрироваться только на увеличении цен на яйца и усилили контроль за другими продовольственными товарами.