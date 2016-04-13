Сегодня в СМИ: арест экс-главы Мастер-банка и проект лунной ракеты

Фото: m24.ru

Экс-глава Мастер-банка заочно арестован

Бывший предправления Мастер-банка Борис Булочник арестован заочно по ходатайству московских следователей, сообщает "Коммерсантъ".

Правоохранители убедили Тверской суд, что Булочник не является на следственные действия и скрывается за границей. По версии следствия, он покинул Россию сразу после лишения Мастер-банка лицензии, которая была отозвана в ноябре 2013 года.

Банкротом банк был признан 16 января 2014 года. Какое-то время Булочник жил в Израиле, а затем перебрался на историческую родину – в Винницкую область Украины, где, как полагают следователи, и находится сейчас.

Россия будет поставлять в Иран рыбу и мясо

Иранские специалисты продолжают работу по согласованию ветеринарных сертификатов на поставки из России продукции рыбного промысла, сообщает "Российская газета".

И в ближайшее время направят в Россельхознадзор проект протокола по закупкам в нашей стране бескостной замороженной говядины. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Также российское ведомство ожидает от иранского органа фитосанитарного контроля решения о предоставлении права на экспорт в Иран продукции трех российских птицеводческих предприятий.

Маткапитал предложили тратить сразу и на личные бытовые нужды

Семьям с детьми могут разрешить тратить материнский капитал на любые цели. Депутатский законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает выплачивать обладателям сертификатов на маткапитал ежегодно по 50 тысяч рублей на "личные бытовые нужды", причем независимо от срока, который прошел после рождения второго ребенка, сообщает "Российская газета".

Размер материнского капитала на 2016 год остался прежним – 453 тысячи рублей, следовательно, если депутатская инициатива будет реализована, он может быть почти полностью потрачен за 5 лет.

Законопроект также предполагает, что если у семьи возникла потребность в сумме, превышающей 50 тысяч рублей, то можно получить и больше, подтвердив документально трату этих средств.

Проект лунной ракеты представят на утверждение Владимиру Путину

Проект по созданию самой мощной ракеты в российской истории – "Ангара А5В" – представят на утверждение Владимиру Путину. Об этом "Известиям" сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Научно-технический совет госкорпорации "Роскосмос" рассмотрел и поддержал проект по созданию ракеты-носителя "Ангара А5В". В ближайшее время проект будет представлен президенту России для утверждения", – заявили в пресс-службе госкорпорации.

Президент России утверждает только самые крупные проекты космической отрасли, масштаб которых делает их политическими. Например, Владимир Путин лично санкционировал начало строительства космодрома Восточный в Амурской области.

Усыновителей хотят рассортировать и пересчитать

В Общественной палате готовят ряд предложений по созданию единой базы потенциальных приемных родителей. Как сообщила "Известиям" член ОП, руководитель проекта "Ванечка", председатель правления межрегиональной общественной организации "Наши дети" Юлия Зимова, в ближайшие недели она направит соответствующее письмо в Минобрнауки.

В России сейчас около 70 тысяч детей-сирот, которых надо устраивать в семьи, и около 20 тысяч потенциальных родителей, ждущих своей очереди.

"Разумеется, желающих усыновить ребенка гораздо больше. А 20 тысяч – это те люди, у которых есть конкретные пожелания. Например, они хотят взять голубоглазую белокурую девочку до трех лет. Таких детей очень мало. В основном в банке данных сложные дети: старшего возраста, инвалиды, братья и сестры, которых не все могут себе позволить содержать", – рассказала Юлия Зимова.

Из-за отсутствия единого реестра будущих приемных родителей тысячи сирот попадают в детдома.