Грузинские вина могут вернуться на российский рынок

Грузинские вина в скором времени могут вернуться на российский рынок

Грузинские вина вскоре могут вернуться на российский рынок, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Для этого грузинские виноделы должны предоставить в Роспотребнадзор сертификаты качества, а также допустить российских специалистов на предприятия для проверки.

Запрет на грузинские и вина в России был связан с неконтролируемым количеством фальшивой продукции. "Мы запретили, потому что у грузинов отказали тормоза: фальшивого вина оказалось столько, что можно было затопить всю округу. В этот бизнес приходили люди с деньгами, делали еще большие деньги и исчезали. Больше всего страдали и в Молдавии, и в Грузии истинные виноделы. К ним претензий у нас нет и никогда не было", – сказал газете "Известия" Онищенко.

Он не исключил возможность возвращения грузинского вина на российский рынок: "Если нам дадут возможность побывать на их предприятиях, вполне может быть, что вино появится в нашей стране. Почему нет? Пожалуйста, пусть торгуют! И будет не такой безумный и неконтролируемый объем, какой был. Будет все разумно".

Напомним, запрет на ввоз грузинского вина был наложен шесть лет назад. Причиной стало несоответствие вина фитосанитарным нормам и содержание в нем пестицидов классов 2 и 3.