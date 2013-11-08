Билеты на часть поездов будут продавать за 60 суток

Фото: ИТАР-ТАСС

Продажу билетов на ряд поездов, следующих во внутрироссийском направлении, откроют за 60 суток до отправления, сообщает пресс-служба РЖД.

С 12 ноября за 60 суток можно будет приобрести билеты на поезда: № 1/2 Петербург-Москва, № 1/2 Москва-Казань, № 3/4 Петербург-Москва, № 9/10 Москва-Саратов, № 21/22 Москва-Ульяновск, № 25/26 Москва-Воронеж, № 29/30 Москва-Липецк, № 31/32 Москва-Тамбов, № 35/36 Нижний Новгород - Москва, № 141/142 Москва-Чебоксары.

Отмечается, что продажа на остальные поезда внутригосударственного сообщения и со странами СНГ по-прежнему открывается за 45 суток до отправления поезда.

Напомним, с 23 октября 2013 года пассажиры смогут приобрести билеты на поезда № 1/2 Москва – Киев и № 19/20 Москва – Харьков за 60 суток до их отправления.