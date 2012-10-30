Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2012, 20:59

Транспорт

На Дмитровском шоссе образовалась пробка из-за упавшего дерева

Фото: ИТАР-ТАСС

Упавшее дерево на Дмитровском шоссе в столице задело несколько машин и стало причиной серьезной пробки, передает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в районе станции метро "Петровско-Разумовская", дерево блокировало часть дороги.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет

Непогода во вторник вечером серьезно ухудшила видимость на дорогах. Столичная ГИБДД напоминает водителям об осторожности в связи с обильными осадками в виде дождя и ледяной крупы.

пробки ледяной дождь чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика