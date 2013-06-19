Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня 2013, 12:35

Транспорт

Повышение скоростного режима станет первым шагом в борьбе с пробками

Фото: ИТАР-ТАСС

Вслед за увеличением скоростного режима в столице построят новые инженерные развязки и увеличат площадь дорог. Только такие комплексные меры помогут справиться со столичными пробками. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" заместитель главного редактора журнала "За рулем" Вячеслав Субботин.

"Первое, что нужно – это повысить скоростной режим, однако данный шаг полезен в комплексе. Затем последует строительство новых инженерных развязок, увеличение площади дорожного полотна и другие меры, которые не удастся реализовать, если не увеличить скорость", – считает Субботин.

Ссылки по теме


С 1 августа скоростной режим изменится на Ленинградском проспекте (от 3-го транспортного кольца до Ленинградского шоссе), Звенигородском шоссе (от 3-го транспортного до улицы Мневники), на улице Мневники и проспекте Маршала Жукова (от Мневников до МКАД). Максимально допустимая скорость увеличится до 80 км/ч.

При этом боковые проезды и дублеры под действие новых правил не попадают – здесь, по-прежнему, можно ехать не больше 60-ти км/ч.

пробки наземный транспорт трафик скорость скоростной режим

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика