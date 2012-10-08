Основные московские проблемы решат в течение 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Основные проблемы Москвы, такие как транспортный вопрос и дисбаланс между качеством жизни и уровнем экономического развития, планируется решить в течение 2013 года. Об этом заявил один из разработчиков стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года, декан института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Зуев.

"В Москве есть фантастический дисбаланс между степенью экономического потенциала (это первая 20-ка), а качеством жизни – в шестом или седьмом десятке. Такого дисбаланса между экономическим потенциалом и качеством жизни нет ни в одном городе. Обычно потенциал конвертируется в качество жизни, а в Москве этого не происходит", – передает РИА Новости слова Зуева.

Он отметил, что еще одна проблема столицы – стареющее население. "Если тот тренд рождаемости будет идти и дальше, то к 2025 году 35-36% населения Москвы будут пенсионеры, плюс дети, плюс нетрудоспособные. Получится один к одному. Рабочие если прибавляются, то только за счет неквалифицированной рабочей силы", – отметил Зуев.

Эксперт также заострил внимание на транспортном вопросе. Он считает, что строительство дорог проблему с пробками не решит: "Чем больше качественных дорог мы построим, тем больше пробок там появится".

Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что проблему пробок могут решить платные парковки, платный въезд в город и модернизация общественного транспорта.

Напомним, стратегию социально-экономического развития Москвы до 2025 года разрабатывают специалисты Академии народного хозяйства совместно с Высшей школой экономикой.