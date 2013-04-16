В России возрожден легендарный Семеновский полк

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении 1 отдельному стрелковому полку почетного наименования "Семеновский". Указ президента вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба Кремля.

Семеновский полк является одним из старейших в русской гвардии. Он был сформирован Петром I в конце XVII века из "потешных" села Семеновское. Гвардейцы полка отличились в войнах со Швецией, Францией и Турцией. В 1820 году солдаты выступили против бесчеловечного обращения командира. В результате полк расформировали, взамен набрали новый, а зачинщиков сослали на каторгу и в дальние гарнизоны. В 1918 году Семеновский полк был расформирован окончательно.

Ранее указом главы государства был возрожден Преображенский полк. Помимо почетных наименований, Министерство обороны передаст полкам историческую символику: эмблемы на знамени, нагрудные знаки, нашивки на фуражке и отличительные знаки на погонах.

Напомним, Владимир Путин заявил о необходимости возрождения воинских исторических традиций в Послании Федеральному Собранию.

По словам президента международной военно-исторической ассоциации Александра Вальковича, возрождение элитных подразделений символизирует величие России. "Идея возрождения петровской бригады, овеянной славой, это знаково. Это говорило бы о величии и стремлении возродится и обратится к нашей славной истории", - отметил Валькович в эфире радиостанции "Москва FM".