Преступники часто используют машины с иностранными номерами - ГИБДД

Тяжкие и особо тяжкие преступления в Москве зачастую совершают с использованием автомобилей с иностранными номерами. Как отмечают в столичной Госавтоинспекции, с начала мая из таких машин уже было изъято 25 единиц оружия и 91 единица боеприпасов.

В связи с этим полицейские более тщательно проверяют транспортные средства с регистрационными знаками других государств. В пресс-службе УГИБДД Москвы также сообщили, что в последнее время в столице значительно выросло число автомобилей из Прибалтийского региона. Это связано с тем, что в странах Прибалтики отменен транспортный налог и их жители имеют возможность регистрации на свое имя любого количества машин, что позволяет значительно снизить цену на подержанные транспортные средства.

Автомобили с Прибалтийскими номерами имеют право въезда на территорию России на срок до 6 месяцев, а водителю выдается обязательство обратного вывоза, запрещающее передачу управления иному лицу, не указанному в обязательстве.

Госавтоинспекция Москвы напоминает автовладельцам, что имея в собственности машину с иностранными номерами, выезжать с территории РФ не реже чем 1 раз в полгода для оформления нового удостоверения ввоза, в случае утери номеров или документов на автомобиль, их восстановление возможно только в стране, где транспортное средство находится на учете. При этом все регистрационные действия могут осуществляться только собственником, а оформить доверенность на данный автомобиль невозможно.