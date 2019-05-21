Москва 24 покажет пресс-конференцию с артистом балета Сергеем Полуниным

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

22 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мировой премьере драматического балета "Распутин".

Подробнее о предстоящей премьере расскажут:



танцовщик, исполнитель роли Распутина Сергей Полунин;

исполнительница роли императрицы Александры Федоровны, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных;

танцовщик, исполнитель роли князя Феликса Юсупова Йохан Кобборг;

композитор, автор музыки Кирилл Рихтер;

дизайнер, художник по костюмам Ульяна Сергеенко;

сценограф Отто Бубеничек.

Мировая премьера драматического балета "Распутин" пройдет с 28 мая по 1 июня в Лондоне в театре London Palladium.

Смотрите трансляцию пресс-конференции 22 мая в 18:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.