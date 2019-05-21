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Москва 24

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Культура

21 мая, 13:30

Москва 24 покажет пресс-конференцию с артистом балета Сергеем Полуниным

пресс-конференция культура

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

22 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мировой премьере драматического балета "Распутин".

Подробнее о предстоящей премьере расскажут:

  • танцовщик, исполнитель роли Распутина Сергей Полунин;
  • исполнительница роли императрицы Александры Федоровны, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных;
  • танцовщик, исполнитель роли князя Феликса Юсупова Йохан Кобборг;
  • композитор, автор музыки Кирилл Рихтер;
  • дизайнер, художник по костюмам Ульяна Сергеенко;
  • сценограф Отто Бубеничек.

Мировая премьера драматического балета "Распутин" пройдет с 28 мая по 1 июня в Лондоне в театре London Palladium.

Смотрите трансляцию пресс-конференции 22 мая в 18:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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