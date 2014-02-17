Драма "Гравитация" стала лучшим британским фильмом по версии BAFTA

Кадр из фильма "Гравитация". Фото: www.imdb.com

16 февраля были объявлены обладатели премии Британской киноакадемии (BAFTA), одной из самых престижных кинопремий Великобритании. Главные награды поделили между собой драма "12 лет рабства" режиссера Стива МакКуина, ставшая лучшим фильмом, и "Гравитация" Альфонсо Куарона с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни в главной роли. Последний фильм признан лучшей британской картиной.

Чиветель Эджиофор, исполнивший роль Соломона Нортапа в картине о рабстве, отмечен жюри как лучший актер, а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за роль в фильме "Жасмин". Премии за роль второго плана достались Баркхаду Абди за триллер "Капитан Филлипс" и оскароносной Дженнифер Лоуренс за "Аферу по-американски". Эта же картина оказалась лидером в номинациях "лучший оригинальный сценарий" и "лучший грим". Однако прошедшую церемонию BAFTA для "Аферы" нельзя назвать урожайной: фильм получил лишь три награды, хотя был номинирован на одиннадцать.

В противовес "Афере по-американски", где грим изменил многих актеров до неузнаваемости, премию за лучшие костюмы получил "Великий Гэтсби", с его великолепными нарядами 1920-х годов.

Как и ожидалось, приз за визуальные спецэффекты достался "Гравитации", картина также забрала награды за музыкальное оформление фильма и операторскую работу. Всего – шесть премий из одиннадцати номинаций. Лучшим фильмом не на английском языке стала работа итальянского режиссера Паоло Соррентино "Великая красота", а награду за лучший анимационный фильм получили авторы сказки "Холодное сердце".

BAFTA вручается независимой общественно-благотворительной организацией Великобритании с 1948 года за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. Премию часто называют репетицией "Оскара", вручение которого пройдет 2 марта.