Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2016, 10:56

Культура

Картину "В лучах солнца" покажут на "Трехгорке"

Кадр из фильма "В лучах солнца"

Специальный показ фильма режиссера документального кино Виталия Манского "В лучах солнца" пройдет 31 октября в ДК "Трехгорка". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В документальной ленте "В лучах солнца" повествуется о 8-летней школьнице, живущей в столице самого закрытого государства в мире. Она должна вступить в детскую организацию в День Солнца (государственный праздник в честь дня рождения Ким Ир Сена). Кинематографис снимал фильм при содействии, но и при жестком контроле северокорейских властей.

Картину уже оценили во всем мире: лента получила более 15 призов международных смотров.

Отправляясь на показ, почитайте про 10 вещей, которые нужно узнать о КНДР до премьеры фильма "В лучах солнца".

Время: 31 октября, 19:00

Место: ДК "Трехгорка", ул. Рочдельская, 15, стр. 12а, подъезд 2

премьеры Виталий Манский отечественное кино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика