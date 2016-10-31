Картину "В лучах солнца" покажут на "Трехгорке"

Кадр из фильма "В лучах солнца"

Специальный показ фильма режиссера документального кино Виталия Манского "В лучах солнца" пройдет 31 октября в ДК "Трехгорка". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В документальной ленте "В лучах солнца" повествуется о 8-летней школьнице, живущей в столице самого закрытого государства в мире. Она должна вступить в детскую организацию в День Солнца (государственный праздник в честь дня рождения Ким Ир Сена). Кинематографис снимал фильм при содействии, но и при жестком контроле северокорейских властей.

Картину уже оценили во всем мире: лента получила более 15 призов международных смотров.

