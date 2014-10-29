Премьера детского спектакля "Затерянный мир" состоится в КЦ "Москвич"

Фото: m24.ru

В ноябре в культурном центре "Москвич" состоится премьера детского спектакля режиссера Юрия Грымова "Затерянный мир" по произведению по Артура Конан Дойля. Юных зрителей ждет встреча с эксцентричным ученым-палеонтологом, который находит доказательства существования выживших динозавров и отправляется на их поиски.

"Действие происходит в двух разных мирах: в антракте театральное пространство трансформируются, и зрители переносятся из цивилизованной и чопорной атмосферы Лондона в джунгли затерянного мира, заселенного древними ящерами", - сообщили организаторы проекта.

В спектакле зрители увидят искусственных динозавров, очень похожих на настоящих. На создание рептилий ушло более трех лет.

"Наш "Затерянный мир" – не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые современные сценические технологии", - отметил Грымов.

Ближайшие показы 6, 7, 8, 9, 28, 29 и 30 ноября.

Приобрести билеты можно на нашем портале

