Премьера детского спектакля "Затерянный мир" состоится в КЦ "Москвич"

Фото: m24.ru
В ноябре в культурном центре "Москвич" состоится премьера детского спектакля режиссера Юрия Грымова "Затерянный мир" по произведению по Артура Конан Дойля. Юных зрителей ждет встреча с эксцентричным ученым-палеонтологом, который находит доказательства существования выживших динозавров и отправляется на их поиски.
"Действие происходит в двух разных мирах: в антракте театральное пространство трансформируются, и зрители переносятся из цивилизованной и чопорной атмосферы Лондона в джунгли затерянного мира, заселенного древними ящерами", - сообщили организаторы проекта.
В спектакле зрители увидят искусственных динозавров, очень похожих на настоящих. На создание рептилий ушло более трех лет.
"Наш "Затерянный мир" – не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые современные сценические технологии", - отметил Грымов.
Ближайшие показы 6, 7, 8, 9, 28, 29 и 30 ноября.
Юрий ГрымовРежиссер, сценарист, продюсер. Обладатель более чем 70 наград, в том числе специального приза жюри Каннского кинофестиваля.
Грымов - автор шести полнометражных кинокартин. Выпустил четыре театральных спектакля, в числе которых "Цветы для Элджернона". Сейчас спектакль играют в РАМТе.