Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2014, 16:09

Культура

Премьера детского спектакля "Затерянный мир" состоится в КЦ "Москвич"

Фото: m24.ru

В ноябре в культурном центре "Москвич" состоится премьера детского спектакля режиссера Юрия Грымова "Затерянный мир" по произведению по Артура Конан Дойля. Юных зрителей ждет встреча с эксцентричным ученым-палеонтологом, который находит доказательства существования выживших динозавров и отправляется на их поиски.

"Действие происходит в двух разных мирах: в антракте театральное пространство трансформируются, и зрители переносятся из цивилизованной и чопорной атмосферы Лондона в джунгли затерянного мира, заселенного древними ящерами", - сообщили организаторы проекта.

В спектакле зрители увидят искусственных динозавров, очень похожих на настоящих. На создание рептилий ушло более трех лет.

"Наш "Затерянный мир" – не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые современные сценические технологии", - отметил Грымов.

Ближайшие показы 6, 7, 8, 9, 28, 29 и 30 ноября.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2

Юрий Грымов

Режиссер, сценарист, продюсер. Обладатель более чем 70 наград, в том числе специального приза жюри Каннского кинофестиваля.

Грымов - автор шести полнометражных кинокартин. Выпустил четыре театральных спектакля, в числе которых "Цветы для Элджернона". Сейчас спектакль играют в РАМТе.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы
премьеры театральные постановки Юрий Грымов детские спектакли время с детьми КЦ Москвич

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика