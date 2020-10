Вышел трейлер третьей части "Хоббита"

Фото: facebook.com/TheHobbitMovie

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер третьей (и заключительной) части истории о Бильбо Беггинсе - "Хоббит: Битва пяти воинств" (The Hobbit: The Battle of the Five Armies). За 10 часов ролик собрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube.

Картина увидит свет в конце 2014 года, премьера запланирована на 17 декабря. Режиссером фильма стал Питер Джексон, работавший над первыми двумя частями трилогии, а также над всеми "Властелинами колец" (The Lord of the Rings). Хоббита играет британец Мартин Фриман.

События третьего "Хоббита" разворачиваются в королевстве Эребор. Гномы и хоббит Бильбо разбудили дракона Смауга. Теперь им предстоит сразиться с армией орков.



"Хоббит" - это приквел фэнтези-саги "Властелин колец". Первая часть трилогии, на которую создатели "растянули" повесть "Хоббит, или Туда и обратно" (The Hobbit, or There and Bach Again), написанную Джоном Р. Р. Толкином в 1937 году, вышла на экраны в 2012. Вторая увидела свет в 2013.