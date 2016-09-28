Вышел новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж" с Камбербэтчем в роли супергероя

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Вышел новый трейлер к фильму "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Картина представлена студией Marvel по мотивам одноименного комикса о приключениях супергероя.
Помимо Бенедикта Камбербэтча, известного по фильмам о Шерлоке Холмсе, в ленте снялись Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел Макадамс и другие.
Нейрохирург Стефан Стрэндж лишается работы после тяжелой травмы. Пытаясь вернуться к полноценной жизни, он обучается магии и навыкам рукопашного боя у тибетских монахов, обретает силы и становится борцом с преступностью. По комиксам об этом герое созданы полнометражный телефильм, несколько мультфильмов и видеоигра.
В мировой прокат лента выйдет 25 октября 2016 года, а в России фильм можно будут посмотреть с 28 октября.
Видео: youTube/пользователь: MARVEL Россия