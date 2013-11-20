Форма поиска по сайту

20 ноября 2013, 12:57

Культура

Премьера "Пиковой дамы" состоится в Новой опере

Фото: ИТАР-ТАСС

В театре Новая Опера состоится премьера "Пиковой дамы" Петра Чайковского в сценической постановке Юрия Александрова. Спектакль готовят в режиме semi-stagione, предполагающий показ нескольких представлений одновременно.

Спектакль, за основу которого взято произведение Пушкина, посвятили 400-летию Дома Романовых. На сцене работают ведущие солисты Новой Оперы.

"Формально автором либретто значится брат композитора, Модест Ильич Чайковский, однако невидимым "режиссером" был именно Петр Ильич, обладавший выдающимся литературным талантом и драматическим чутьем", - сообщили в театре.

По словам Александрова, "Пиковая дама" имеет для него особое значение. Большинство сцен навеяны личными переживаниями.

"Меня всегда волновало, что Петр Ильич много плакал, когда писал эту оперу. И его слезы – это и мои слезы", - говорит режиссер.

"Пиковая дама" станет третьим спектаклем Юрия Александрова в Новой Опере. В 2007 году режиссер поставил "Любовный напиток" Доницетти и "Князь Игорь" Бородина.

Показы запланированы 29 и 30 ноября, а также 1, 3 и 15 декабря.

