Новую сказку про Золушку покажут в Московском театре мюзикла

"Афиша": В Московском театре мюзикла покажут новую "Золушку"

В Московском театре мюзикла совсем скоро представят новую версию сказки о Золушке, сообщает телеканал "Москва 24".



Изначально пьесу заказали поэту Дмитрию Быкову. Он написал совсем не детскую и не сказочную историю, и в театре после долгих репетиций, проб и ошибок от нее отказались - хоть Быков и значится на афише как автор идеи.

В версии Быкова бал, на который так стремилась попасть Золушка, проходил на Рублевке, а сам спектакль адресовался зрителям старше 16 лет.

Доводить "Золушку" до ума доверили команде во главе с хореографом Олегом Глушковым.

Зрителям не стоит рассчитывать на классический сюжет знакомой с детства сказки. В спектакле – современные декорации, костюмы и новые тексты, а еще много красочных видеопроекций и световых эффектов.

Музыку, которую специально для спектакля написал Раймонд Паулс, аранжировали рокеры из группы "Слот".



Что касается героев спектакля, то они далеки от хрестоматийных. Фея – разудалая бабушка, а принц маскируется под дровосека. В этой сказке мало волшебства, но много романтики.

"У каждой женщины должен быть свой хрустальный башмачок, как бы не менялась жизнь, какие бы трагедии в ней не происходили. Главное верить в самого себя", - отметил художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Показы спектакля с 22 по 26 октября. Билеты – от 500 до 2500 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2