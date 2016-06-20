Форма поиска по сайту

20 июня 2016, 13:20

Культура

"Евгения Онегина" осовременят хореографией и видеоартом

Фото предоставлено пресс-службой

Независимая творческая группа Le Cirque De Сharles La Tannes представит спектакль "Евгений Онегин" по мотивам романа А.С. Пушкина на детской площадке парка искусств "Музеон".

В версии Le Cirque De Сharles La Tannes "Евгений Онегин" – это музыкальный спектакль, основанный на событиях одного из главных произведений русской литературы. Задача проекта – приблизиться к тексту, представить поэзию, не искать концептуально новых решений, но добавить динамики и современных театральных средств: contemporary-хореографии, видеоарта и живой музыки.

Le Cirque De Сharles La Tannes – независимое творческое объединение, организованное в 2006 году. Среди самых иавестных проектов значатся хип-хопера "Копы в огне", спектакль-променад "Норманск" (Совместно с Центром имени Вс. Мейерхольда, 2014) и спектакль-променад "Пирамида" в парке искусств "Музеон".

Место: парк искусств "Музеон"

Время: 25 июня, 21:30

Цена: бесплатно по предварительной регистрации

премьеры спектакли Евгений Онегин Парк искусств МУЗЕОН Копы в огне

