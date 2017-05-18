Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 09:22

Культура

Журналисты в Каннах встретили овацией новый фильм Звягинцева

Фото: ТАСС/Zuma/Chen Yichen

Журналисты встретили овацией новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля, сообщает РИА Новости.

Предпремьерный показ картины для журналистов состоялся в первый день фестиваля, 17 мая. Зал Дебюсси, в котором демонстрировался фильм, рассчитанный на более чем тысячу человек, был заполнен полностью. После окончания просмотра представители СМИ аплодировали. Премьера картины состоится вечером 18 мая.

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая. Смотр начался с фильма Арно Деплешена "Призраки Исмаэля".

В основном конкурсе на победу претендуют 18 фильмов. Среди них – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", повествующая о семейной паре, переживающей тяжелый развод и не замечающей пропажу собственного ребенка.

Заявлены также картины Софии Копполы, Михаэля Ханеке, Тодда Хейнса, Пона Чжун Хо и Мишель Хазанавичус.

Во второй по важности конкурсной программе "Особый взгляд" участвует фильм Кантемира Балагова "Теснота", рассказывающий историю жизни еврейской семьи 1990-х годов.

Жюри конкурса возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. Кроме того, в его состав вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино. Ведущая кинофестиваля – актриса Моника Беллуччи.

Продлится Каннский фестиваль до 28 мая.

"Нелюбовь" – пятая картина Андрея Звягинцева. За фильм "Левиафан" (2014) режиссер получил приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".

В фильме снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева.

В российский прокат картина выйдет 1 июня. Фильму присвоен прокатный рейтинг 18+.

