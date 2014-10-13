В понедельник стартовал российский мистический сериал про Припять

Евгений Стычкин. Фото: пресс-служба ТНТ

Новый российский сериал – про Припять – стартовал в понедельник, 13 октября. "Чернобыль. Зона отчуждения" расскажет о группе тинейджеров, которые вслед за вором, обокравшим одного из них, отправляются в Припять.

У молодых людей будет старенькая "Волга" и море ненависти к злоумышленнику, унесшему из квартиры одного из них целых восемь миллионов рублей.

По непонятной причине вместо того, чтобы спрятаться, грабитель записывает видео, сообщая о своих намерениях отправиться к Чернобыльской АЭС. Так ребята и узнают, куда им нужно держать путь.

Создатели мистического сериала обещают непредсказуемый сюжет, любовную линию и Зону отчуждения в качестве главного героя. Ребятам предстоит влиять на ход истории и изменять прошлое.

Одну из ролей в "Чернобыле" сыграл Евгений Стычкин.