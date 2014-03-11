Спектакль "Руслан и Людмила" покажут в "Мастерской Петра Фоменко"

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера спектакля "Руслан и Людмила" по произведению Александра Сергеевича Пушкина состоится в "Мастерской Петра Фоменко" 15 марта. Режиссура и инсценировка – результат работы Михаила Крылова, который также исполняет одну из ролей. Евгений Каменькович выступает в качестве руководителя постановки.

Спектакль создан из отрывка на основе поэмы Пушкина, который представили на закрытии 20 сезона театра в рамках вечера "Проб и ошибок".



"Эта работа – "поклон" Петру Наумовичу: его любимый Пушкин, разобранный очень подробно, с любовью и большой иронией. Да и сценическое пространство, в котором разыгрывается поэма – зрительское фойе Новой сцены – своего рода "цитата": там же идет спектакль Фоменко "Триптих" по Пушкину", - отметили в "Мастерской".

Михаил Крылов и прежде работал с текстами Пушкина. Порядка 15 лет тому назад режиссер поставил спектакль "Онегин@точка.ru", который играли в клубах Б-2, Ikra и в театральном центре "На Страстном".

Нынешняя работа Крылова отличается стремлением к импровизации и хулиганству, в спектакле много юмора.

"Пушкин рассказывает, по сути, миф, архетипический сюжет взросления, инициации героя. Артисты "Мастерской Петра Фоменко" проходят этот путь вместе с персонажами – и по-настоящему страшно становится, когда Руслан совсем не "понарошку" громит сады Черномора и едва не убивает свою Людмилу", - добавили в театре.

Роли в спектакле исполняют Екатерина Смирнова, Игорь Войнаровский, Михаил Крылов, Елена Ворончихина, Вера Строкова, Ольга Лопач, Андрей Казаков, Федор Малышев, Владимир Свирский, Валюс Тертелис, Василий Фирсов.

Начало в 19.00.