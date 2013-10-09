Дмитрий Крымов представит свою версию пьесы Чехова "Три сестры"

sdart.ru

На сцене Школы драматического искусства 9 октября состоится премьера спектакля "Оноре де Бальзак. Заметки о Бердичеве" по пьесе Чехова "Три сестры". Автор идеи, композиции и постановки - Дмитрий Крымов.

Как отметили в театре, спектакль представляет собой компиляцию пьесы великого классика и опыта "визуального театра художников" Лаборатории Крымова.

В старом доме Прозорвых, воссозданном на сцене театра, будет оживленно. Приглашенные на именины гости выпьют чаю, разберут старые фотографии, вспомнят былое.

Свой спектакль Крымов сравнивает со старой перчаткой, вывернутой наизнанку. Этот трюк с выворачиванием позволяет иначе взглянуть на давно привычную глазу вещь.

"С одной стороны, вы видите какую-то новую, незнакомую вещь, странную и немного непонятную, а с другой стороны, присмотревшись, вы с радостью узнаете свою перчатку. Ну, вот, если "перчатка" - это пьеса Антона Павловича Чехова "Три сестры", она же наизнанку – наш спектакль "Оноре де Бальзак. Заметки о Бердичеве", - поясняет режиссер.

Ближайшие показы спектакля также состоятся 10, 11, 12 октября, 21, 22, 23 и 24 ноября.