Премьера спектакля "Формалин" состоится в театре на Малой Бронной

В театре на Малой Бронной 28 ноября состоится премьера спектакля режиссера Сергея Голомазова "Формалин" по пьесе Анатолия Королева.

Главный герой в исполнении Дмитрия Сердюка – писатель, который расследует дело о похищении. Чем больше подробностей он узнает, тем больше вопросов и сомнений у него возникает.

"Автор сравнивает с формалином человеческую память, которая консервирует и сохраняет фрагменты жизни. "Формалин" встряхивает зрителя, вышибая его из привычного восприятия действительности", - отметили в театре.

Напомним, что спектакль "Формалин" в июле представили в рамках восьмой Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей.

Спектакль также покажут 11 и 26 декабря. Начало в 19.00. Билеты от 200 до 2000 рублей.

