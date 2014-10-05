Форма поиска по сайту

05 октября 2014, 10:12

Культура

В столице состоялась премьера мюзикла "Призрак оперы"

В столице представили бродвейский мюзикл "Призрак оперы"

В Московском дворце молодежи состоялась российская премьера мюзикла "Призрак оперы", легендарной постановки Эндрю Ллойда-Веббера. Мюзикл в течение 28 лет с успехом ставили в Лондоне, а после на Бродвее, и теперь его увидел российский зритель.

"Мы делаем историю, потому что это грандиозная постановка. Это премьера, которая открывает новую страницу в российском музыкальном театре", - рассказал продюсер мюзикла Дмитрий Богачев.

"Я видела этот мюзикл в Нью-Йорке года четыре назад. И влюбилась в него бесконечно!", - сообщила актриса Лиза Арзамасова.

"Сначала я видела постановку в Лондоне, а потом в Лас-Вегасе. Последняя была более грандиозная", - отметила актриса Нона Гришаева.

Напомним, артисты мюзикла "Призрак Оперы" открыли ХХ церемонию вручения национальной театральной премии "Золотая маска", которая состоялась в Большом театре 18 апреля. В 2016 году, в честь 30-летия постановки "Призрак оперы", столицу посетят лучшие актеры мюзикла.

Впервые мюзикл "Призрак оперы" поставили в 1986 году на сцене Королевского лондонского театра. В основу положено произведение Гастона Леру, написавшего о любви призрака с обезображенным лицом к оперной певице по имени Кристина Даэ. На Бродвее постановку представили в 1988 году.

Мюзикл имел огромную популярность. Он был показан в 149 городах 25 стран мира. Кассовые сборы составили более пяти миллиардов долларов. По скромным подсчетам, "Призрак оперы" посмотрели около 100 миллионов человек. Постановка получила премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучший мюзикл".

