В столице состоялась премьера мюзикла "Призрак оперы"

В столице представили бродвейский мюзикл "Призрак оперы"

В Московском дворце молодежи состоялась российская премьера мюзикла "Призрак оперы", легендарной постановки Эндрю Ллойда-Веббера. Мюзикл в течение 28 лет с успехом ставили в Лондоне, а после на Бродвее, и теперь его увидел российский зритель.

"Мы делаем историю, потому что это грандиозная постановка. Это премьера, которая открывает новую страницу в российском музыкальном театре", - рассказал продюсер мюзикла Дмитрий Богачев.

"Я видела этот мюзикл в Нью-Йорке года четыре назад. И влюбилась в него бесконечно!", - сообщила актриса Лиза Арзамасова.

"Сначала я видела постановку в Лондоне, а потом в Лас-Вегасе. Последняя была более грандиозная", - отметила актриса Нона Гришаева.

Напомним, артисты мюзикла "Призрак Оперы" открыли ХХ церемонию вручения национальной театральной премии "Золотая маска", которая состоялась в Большом театре 18 апреля. В 2016 году, в честь 30-летия постановки "Призрак оперы", столицу посетят лучшие актеры мюзикла.