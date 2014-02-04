Юрий Шевчук принял участие в постановке спектакля на Таганке

Фото: taganka.theatre.ru

Премьера спектакля "Таганский фронт" автора и постановщика Влада Маленко состоится в театре на Таганке 23 апреля. Музыка для постановки написана Юрием Шевчуком и музыкантами группы ДДТ.

"Поэт, композитор, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, а так же актер театра "Ленком" Антон Шагин выйдут на сцену театра на Таганке в спектакле "Таганский фронт", - отметили организаторы проекта.

В спектакле задействованы музыканты "Этнобит" и поэты объединения "Мужской голос". Постановка объединила творческие порывы молодых артистов и корифеев. Пять женских монологов написаны Катариной Султановой.

"Этот спектакль — взгляд летчиков на свой самолет во время движения. Не ретроспекция, скорее футуристическая фантазия", - добавили в театре.

Роли исполняют Иван Бортник, Виталий Шаповалов, Вениамин Смехов, Дмитрий Высоцкий, Полина Нечитайло, Татьяна Сидоренко, Никита Лучихин.