Режиссер Филипп Авдеев поставил в "Гоголь-центре" пьесу Любы Стрижак

Приключения для отважных детей

Дата: 4 и 5 февраля

Место: Гоголь-центр

Фото: gogolcenter.com

Ради чего идти: эту пьесу Люба Стрижак написала специально для Гоголь-центра в 2014 году, когда театр инициировал проект #четырепьесы. Ставит спектакль актер Филипп Авдеев, чей режиссерский дебют состоялся в прошлом году: вместе с Александром Горчилиным и Игорем Бычковым он работал над "Иолантой". "Море деревьев" – его первый самостоятельный проект.

Музыкальным оформлением занимался Антон Севидов (солист группы Tesla boy). Он же сыграет одну из ролей спектакле. Интригует замечание на сайте театра, которое сообщает, что в "Море деревьев" используются спецэффекты и стробоскоп.

Что еще: герои спектакля – дети. Авторы предложат зрителю погрузиться в стихию отчаянной, веселой и бесконечной игры.