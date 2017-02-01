Юлия Пересильд сыграет главную роль в новом спектакле Театра наций

Фото: m24.ru

Художественный руководитель Театра имени Федора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли репетирует в Театре наций спектакль по пьесе Островского "Гроза". Роль Катерины Кабановой сыграет Юлия Пересильд. Об этом сообщает сайт театра.

Несмотря на то, что премьера запланирована на конец марта, уже известны некоторые режиссерские ходы. Так, роль Тихона – нелюбимого мужа главной героини и Бориса, ее возлюбленного, в спектакле будет играть один и тот же актер – Павел Чинарев. В постановке также примут участие актеры Ярославского театра. В их числе лауреаты "Золотой маски" – Анастасия Светлова и заслуженный артист России Виталий Кищенко.

В команде Марчелли также художник по костюмам Фагиля Сельская, сценограф Игорь Капитанов и художник по свету Дмитрий Зименко.

Первый показ состоится 28 марта.