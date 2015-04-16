В сети появился второй официальный трейлер 7 части "Звездных войн"

"Утро": Вышел второй трейлер к "Звездным войнам: Пробуждению силы"

В сети появился второй официальный трейлер седьмой части культового фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Картина выйдет на экраны 18 декабря этого года.

"Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" станет первым фильмом новой трилогии саги. В 2017 году выйдет восьмой эпизод, а завершит трилогию в 2019 году девятый фильм.

Действие седьмой картины будет происходить спустя тридцать лет после событий, развернувшихся в предыдущей части, "Эпизод VI: Возвращение джедая".

В новом эпизоде снялись исполнители главных ролей предыдущих частей "Звездных войн": Харрисон Форд, Марк Хэммил и Кэрри Фишер. Кроме них, появится еще три главных героя, роли которых исполнят молодые актеры. Режиссером стал Джей Джей Абрамс, постановщик таких картин, как "Звездный путь" и "Миссия невыполнима 3".

Ранее режиссер седьмых "Звездных войн" Джей Джей Абрамс назвал имена новых персонажей из тизера фильма. Причем не просто назвал, а выпустил винтажные карточки. Робот, похожий на "R2-D2", только со сферой вместо "тела", называется "BB-8". Причем это не новая версия "R2-D2", дройда, засветившегося во всех шести "Звездных войнах".

Чернокожего штурмовика - ставшего предметом расистских шуток - зовут Финн. Его сыграл Джон Бойега (сериал "24 часа: Проживи еще один день"). Пилот корабля X-Wing - По Дэмерон, в роли которого выступил Оскар Айзек ("Внутри Льюина Дэвиса").

Человек в накидке (определенно сражающийся на стороне Темных сил, то есть Ситх) со странным новым световым мечом - Кайло Рен. Имя сыгравшего его актера пока держится в секрете. Девушка на скоростном аэромотоцикле - Рэй. Ее сыграла британская актриса Дэйзи Ридли (сериал "Мистер Селфридж").

Отметим, что первый трейлер фильма вышел 28 ноября, собрав более 47 миллионов просмотров.