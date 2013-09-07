Москвичи празднуют День города

Столица празднует День города

Москва сегодня отмечает свой 866-й день рождения. На площадках под открытым небом жителей ждут самые разноообразные развлечения: от путешествий на корабле и карнавалов до пиршеств и театральных представлений. Ожидается, что участие в праздничных гуляньях примут больше 3 миллионов человек.

Праздник откроется в 12.00 на Красной площади, куда приглашены 7,5 тысяч гостей. А всего в эти выходные, 7 и 8 сентября, в Москве пройдет около тысячи различных мероприятий.

Празднование Дня города Москвы

Среди центральных событий Дня города – Парад оркестров в рамках фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 13.00 до 14.00 по Тверской улице. На проспекте Сахарова состоится финал фестиваля "Лучший город Земли", на Театральной площади выступят артисты Большого театра. На Поклонной горе состоится большой концерт группы "Чайф".

Разнообразные программы подготовили и московские парки. Так, в саду "Эрмитаж" в пройдет фестиваль "Дружба народов", в парке искусств "Музеон" – финал фестиваля фейерверков, в "Сокольниках" День города отпразднуют масштабным джазовым фестивалем Moscow Jazz Festival. В Измайловском парке пройдет арт-феерия "Московская палитра".

Свой подарок жителям столицы приготовил и телеканал "Москва 24". Праздничный концерт организуют на Тверской площади. В нем примут участие коллективы "ВИА Татьяна", группы "Бумбокс", Uma2rman и Black Rocks. Также свой диджей-сет представит радиоведущий "Москвы FM" Tim KustOff. Помимо музыкальной части на празднике будут организованы световые иллюзии от создателей фестиваля "Круг света" и выступление барабанщиков Vasiliev Groove. Имя хедлайнера мероприятия организаторы держат в секрете.