Предельный срок службы военных-контрактников хотят увеличить на 5 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России рассмотрит законопроект, увеличивающий на 5 лет максимальный срок пребывания на службе военных-контрактников.

Согласно тексту законопроекта, опубликованного на официальном сайте правительства, максимальный возраст для генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника и адмирала предлагается увеличить до 70 лет, а для имеющих другое звание - до достижения ими 65-летнего возраста.

Кроме того, аналогичным образом корректируется возраст пребывающих в запасе Вооруженных сил России.

Увеличение срока пребывания в армии и на флоте связано с госслужбой, прокуратурой и Следственным комитетом – там также контракт может быть продлен до достижения 70-летнего возраста.

Главной задачей такой реформы авторы законопроекта видят закрепление на службе опытных офицеров, обладающих развитыми профессиональными качествами и "способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства".

При этом у военных остается право уйти со службы по достижению пенсионного возраста или продлить контракт.