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12 мая 2012, 14:45

Власти намерены закупить более 260 современных троллейбусов

правительство Москвы пробки

Власти города намерены закупить более 260 современных троллейбусов, сообщает РИА Новости. Правительство города планирует практически полностью обновить подвижной состав автобусного парка и большую часть троллейбусного к концу 2014 года.

"В середине мая 2012 года стартует тендер на поставку 263 троллейбусов в автопарк ГУП "Мосгортранс". Итоги конкурса будут подведены в конце июня. На закупку данного подвижного состава выделено 2,4 миллиарда рублей", - заявили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По имеющимся данным, новые троллейбусы будут отвечать современным требованиям. По этой причине в конкурсе принимают участие только те машины, которые обладают системой автономного хода. Ее наличие позволяет продолжать движение при обрыве контактной сети, а также объезжать препятствия, не создавая помех движению транспорта.

"Кроме того, в транспортных средствах будут установлены кондиционеры и современная система отопления салона. Для свободного передвижения всех пассажиров, независимо от их возрастных и физических данных, предпочтение будет отдано троллейбусам низкопольного типа, также общественный транспорт оснастят стеклопакетами, снижающими уровень шума внутри салона", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что программа развития общественного транспорта столицы является важной частью борьбы с заторами на дорогах. В этом году в Москве планируется организовать почти 229 километров выделенных полос, предназначенных для движения общественного транспорта.

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