Власти намерены закупить более 260 современных троллейбусов

Власти города намерены закупить более 260 современных троллейбусов, сообщает РИА Новости. Правительство города планирует практически полностью обновить подвижной состав автобусного парка и большую часть троллейбусного к концу 2014 года.

"В середине мая 2012 года стартует тендер на поставку 263 троллейбусов в автопарк ГУП "Мосгортранс". Итоги конкурса будут подведены в конце июня. На закупку данного подвижного состава выделено 2,4 миллиарда рублей", - заявили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По имеющимся данным, новые троллейбусы будут отвечать современным требованиям. По этой причине в конкурсе принимают участие только те машины, которые обладают системой автономного хода. Ее наличие позволяет продолжать движение при обрыве контактной сети, а также объезжать препятствия, не создавая помех движению транспорта.

"Кроме того, в транспортных средствах будут установлены кондиционеры и современная система отопления салона. Для свободного передвижения всех пассажиров, независимо от их возрастных и физических данных, предпочтение будет отдано троллейбусам низкопольного типа, также общественный транспорт оснастят стеклопакетами, снижающими уровень шума внутри салона", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что программа развития общественного транспорта столицы является важной частью борьбы с заторами на дорогах. В этом году в Москве планируется организовать почти 229 километров выделенных полос, предназначенных для движения общественного транспорта.