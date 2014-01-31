В Королеве в многоэтажном доме произошел пожар на балконах и квартире

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковном Королеве произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В результате пожара пострадавших и погибших предварительно нет.

По сообщению ГУ МЧС России по Московской области, горят балконы с 3 по 6 этажи и квартира на 4 этаже в многоэтажном доме в подмосковном Королеве на улице Комитетский лес, дом 12. В 23:10 возгорание в квартире было ликвидировано.

Жильцов эвакуировали из дома. Где их разместят в морозную ночь - пока неизвестно.

Повышенный ранг пожару не объявлялся. Причины возгорания устанавливаются. Для тушения пожара в доме были привлечены 42 человека и 13 единиц техники.

