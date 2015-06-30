Пожар в консерватории не помешает конкурсу имени Чайковского

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Пожар в Московской консерватории не повлияет на проведение конкурса имени Чайковского. Об этом рассказала пресс-секретарь конкурса Анна Касаткина.

Она отметила, что пожар произошел в помещениях, которые не связаны с Большим залом консерватории, а также помещениями конкурса, передает "Интерфакс".

Сегодня, 30 июня, в Большом зале завершится третий тур конкурса по специальности "Фортепиано".

Напомним, пламя в консерватории вспыхнуло сегодня около 00.30, оттуда эвакуировали 35 человек. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров, пострадавших нет.

Большой зал консерватории, где проводится 15-й международный конкурс имени Чайковского, не пострадал. На месте ЧП работали 92 человека личного состава и 26 единиц техники.

По предварительной версии, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты. Правоохранители считают, что окурок бросил один из строителей, которые проводили ремонтные работы на втором этаже.